El susto de Monserrat Álvarez durante sismo en la zona central: "¡Está temblando!"

Este martes, cerca del medio día se registró un sismo en la zona central con una magnitud de 5,1 en la escala de Richter, según datos del Centro Sismológico Nacional. El hecho tomó por sorpresa a los conductores del matinal Contigo en la Mañana Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, siendo esta última la más asustada.

"¡Está temblando!", dijo la periodista, mientras que el animador comentó "está temblando más o menos fuertón". "Está temblando fuertazo. Fue un remezón más o menos", agregó la comunicadora, poniendo las manos encima de su rostro.

En ese momento, Julio César Rodríguez señaló que era "lo único que nos faltaba…". Sin embargo, Monserrat Álvarez siguió asustada. "No hay duda que estamos en directo, ¿cierto? ¿Cómo estuvo el remezón queridos televidentes? Espérate, espérate, es que estoy viendo si todavía se mueve. Es que yo me quedo media mareada después de los temblores. Fue un remezón no más…", dijo mirando hacia el techo.

"No, ya pasó. Acá se movieron los foquitos, que es lo que más da un poco de miedo, que caiga algo en la cabeza", intentó calmarla el animador. "El pencazo, fue un pencacito y ahora ya estamos…", comentó la comunicadora ya más relajada. "Oye Julito, ¿a ti te dan miedo los temblores?", le preguntó a su colega.

"A mí no me dan miedo fíjate, es que yo soy de Conce. Y la gente en Conce, tú sabes que nosotros… Esta cuestión fue un movimiento pero… Casi lo bailo", respondió este. "No, yo quedo media mareada", confesó la periodista una vez que acabó el movimiento telúrico.

