5 cosas que ha estado haciendo Henry Cavill en la cuarentena y nos reafirman que es PER-FEC-TO

Henry Cavill se ha convertido en uno de los actores más populares en Hollywood de los últimos años. Y si ya era popular por ponerse el traje de Superman (que por cierto fue el más taquillero de la historia), su participación en la serie The Witcher sin duda lo catapultó como uno de los favoritos de la audiencia.

No sólo ha demostrado que es un gran actor, entregado al papel que le den sino que además posee un gran carisma y corazón.

Ahora que hasta los famosos están aislados en casa por la pandemia de COVID-19, Cavill ha sabido aprovechar el tiempo.

Definitivamente el encierro es más llevadero cuando tienes habilidades en la cocina y eres capaz hasta de hornear pan casero.

"Ahora necesito aprender a hornear", "¿También horneas? ¿Hay algo que no puedas hacer?", "Alguien ha pasado muy bien la cuarentena", son algunos de los comentarios que los fans plasmaron en esta imagen de Cavill.

O pintar figuritas miniatura.

Al parecer este galán disfruta de coleccionar y pintar sus propias figuritas o hacer maquetas. Según explica en la descripción de la imagen, esto ha sido uno de sus pasatiempos de toda la vida pero hacía mucho que no tenía tiempo para llevarlo a cabo.

"(…) He decidido pulir algunas habilidades antiguas y probar algunas nuevas! Es un tiempo de renacimiento después de todo (…) Este es uno de mis pasatiempos de casi toda la vida, que he estado siguiendo pero no estoy haciendo activamente", escribió Cavill en una imagen donde está pintando una diminuta figura.

Y aunque el actor ha demostrado que disfruta de los deporte extremos y el tiempo en el exterior, sin duda también disfruta del tiempo en casa, junto a su mejor amigo: su perro Kal.

En otras ocasiones ha compartido que una de sus actividades favoritas es la lectura así que no hay duda de que en esta cuarentena ha aprovechado para nutrirse con nuevos títulos.

"A veces me gusta escapar de pensar en el trabajo y todo lo que sucede en la vida. ¡Leer libros es una de las formas en que logro esto!"

Henry Cavill - Instagram/ @HenryCavill

Y sí, hay que decirlo. El que Henry Cavill exista y nos deleite con sus fotos durante la cuarentena se agradece…¡y mucho! *Suspira*

