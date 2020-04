Coté López revela cuántos kilos ha subido durante la cuarentena con reveladora fotografía

Desde que muchos comenzaron a hacer cuarentena, algunas personas han experimentado estrés, alteraciones en el estado de ánimo y ansiedad. Esto último ha provocado un incremento en la ingesta calórica, teniendo como consecuencia un aumento de peso del que ni las famosas como Coté López se han salvado.

En medio de su encierro, la modelo confesó haber sido una de las afectadas y lo demostró con dos fotografías. En ellas, aparece encima de una pesa digital con números muy distintos. El primer registro corresponde a los primeros días de su aislamiento, cuando pesaba casi 58 kilos. El segundo fue tomado un mes después y mostró un incremento de tres kilos.

"Y así parte mi cuarentena", puso en la primera imagen, para luego mostrar cómo ha cambiado tras semanas de encierro. "Menos mal que he hecho ejercicio, si no no sé cómo estaría jajaja (mi dieta diaria se basa en 4 mantecol, mucho helado, cheetos y todo lo que encuentre", escribió Coté López sobre la segunda fotografía.

Además, adjuntó una encuesta preguntando si todos estaban en la misma situación que ella o si habían experimentado una baja, como ha ocurrido en ciertos casos.

Desliza para ver las imágenes:

Expandir Instagram Instagram Previous Next



Sigue leyendo