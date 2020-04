Shakira preocupada por salud de sus padres que viven en Miami

El coronavirus ha golpeado fuertemente al mundo entero. No ha distinguido de clases sociales para los casos de infectados y fallecido. Shakira, vive junto a Piqué y sus dos hijos en España, el tercer país con más casos. Pero ella se encuentra bien resguardada. No obstante, se no está tranquila, sino más bien muy angustiada por la salud de sus padres.

Shakira se muestra al natural durante la cuarentena en una foto tomada por su hijo Sasha La cantante vive estos días disfrutando de sus hijos y su pareja.

Los papás de la cantante colombiana viven en Miami, Estados Unidos, un país donde la curva de la pandemia se vuelve cada vez más severa. Y la cantante se siente con el corazón roto. Está totalmente impotente por la fragilidad que tienen sus padres a contraer el mortal virus para el cual hasta ahora no se le ha conseguido ninguna cura efectiva y que sigue expandiéndose asombrosamente por el mundo entero.

Los padres de Shakira viven en USA donde se mantiene en expansión la pandemia. - Agencias

Aunque España parece estar logrando controlar la crisis, no ocurre lo mismo con la nación norteamericana. El número de fallecidos y contagiados no paran de crecer y las noticias llegan a casa de la artista y el futbolista.

Nerviosismo en Shakira y Piqué

Tanto Shakira como Piqué se encuentran muy nerviosos por los efectos del coronavirus - Agencias

Los padres de Shakira viven en Miami y esto tiene muy preocupados a la artista y a Piqué. El mundo entero a solicitado a Estados Unidos arreciar con las medidas de seguridad, pues todo el mundo piensa que no han sido lo suficientes. Y esto se deja de ver en el número cada vez más creciente de personas afectadas.

Ni la cantante colombiana ni el futbolista han emitido un comunicado público sobre su situación. Pero, se ha conocido que esto los tiene tan angustiados que no logran pegar un ojo ni dejar de pensar sobre la situación.

Shakira y Piqué se encuentran envueltos en nerviosismo sobre lo que ocurre con las personas que no cuentan con la suficiente protección para hacer frente al virus. Y, lamentablemente, los padres de la cantante colombiana se encuentran en esta lista que no para de crecer. Un símbolo más de que todos estamos desamparados, sin importar las posibilidades económicas ni la fama con el que contemos.

