¡Lo que estabas esperando! One Direction tendría todo listo para un reencuentro

La banda británica que revolucionó al mundo entre 2010 y 2016, One Direction, estaría pensando en un reencuentro para conmemorar sus diez años de existencia, según lo manifestó Liam Payne al diario The Sun.

"Tenemos la fecha del décimo aniversario a punto de llegar, así que hemos estado hablando un montón durante las últimas semanas, lo que ha sido genial", le dijo el artista al medio, de acuerdo a la reseña del Informador.

La agrupación de pop se desintegró en 2016, lo que ocasionó que cada uno comenzara sus carreras como solistas.

Se cumplen ocho años de la primera audición de One Direction ¡Mira cómo cambiaron! Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Liam Payne cumplen ocho años de haber audicionado como One Direction en The X Factor

"Para escuchar un montón de voces de gente y ver viejo contenido y cosas distintas, que no hemos visto desde hace mucho tiempo o no hemos visto nunca, es muy interesante", confesó, aunque la unión de antemano se conoce que no será permanente.

No obstante, Payne no reveló más detalles al respecto asegurando que "por el momento no sé qué es lo que se me permite decir", pero si dejó claro que entre todos hay buenas relaciones y comunicación, lo que ha facilitado el encuentro: "más que otra cosa, ha sido algo genial volver a conectarnos juntos otra vez", expresó.

La manzana de la discordia

Aunque rápidamente los fanáticos se ilusionaron con la posibilidad, existe la duda sobre si finalmente Zayn Malik participará en dicha reunión ya que fue el primero en dejar la banda, en 2015, en medio de una gira mundial.

Bien es conocido que Liam Payne ha seguido en contacto con el resto de sus compañeros, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles, por lo que Malik termina siendo la gran incógnita.

Del mismo modo, los seguidores del grupo ya empezaron a compartir a través de las redes sociales las expectativas que tienen al respecto, despertando el furor que causaron luego de participar del concurso "The X Factor" e iniciar una exitosa carrera.

Yo intentando explicarle a mi madre que esta vez es verdad que One Direction volverá ELLA: #OneDirectionReunion #OneDirectionSave2020 pic.twitter.com/aUDDuTLbEE — CarlaSalvia (@SalviaCarla) April 10, 2020

Los demas: ¿Ya viste que One Direction se va a reunir?

Yo: Si, pero no creo que sea cierto

También yo: pic.twitter.com/JbYNzBrFkK — Ari 🇵🇪 (@AriFrancesqui) April 12, 2020

