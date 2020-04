Las reacciones del video de “Cielito lindo”

El coronavirus tiene a todos devastados. Aunque muchos han tratado de tener un gesto de esperanza, la sensibilidad está a flor de piel. Y si no que lo digan los famosos mexicanos que han entonado la famosa canción Cielito lindo para levantar ánimos pero, lejos de recibir halagos, les han llovido críticas.

"Ya escuché Cielito Lindo en voz de un grupo de influencers y celebrities desde su privilegiada cuarentena. Ya me siento mucho mejor. Nadie en su perra vida… Ni la mamá de esos cabrones", escribió un tuitero.

Yo viendo el video de los famosos cantando “Cielito Lindo” pic.twitter.com/FfcjWeF7ey — Raul Herfuga (@RaulHerfuga) April 12, 2020



No es la primera vez que ocurre algo similar. Hace unos meses la actriz y modelo Gal Gadot se unió a otras celebridades como Mark Ruffalo, Natalie Portman, Will Ferrell y Jimmy Fallon para realiza un cover a la canción “Imagine”, de John Lennon. Los artistas lo único que lograron fue que el público les hiciera saber que no están en tiempos de recibir ese tipo de gestos por muy amables o nobles que parezcan.

¿Por qué los whitexicans piensan que ayudan en la crisis con su cielito lindo? pic.twitter.com/Fe05yf74uI — Paloma Montes (@Palomina_mg) April 12, 2020



Carlos Rivera, Yuri, Chumuel Torres, Mane de la Parra, Cecilia Suárez y Raúl Jiménez fueron algunos de los artistas que se sumaron a esta iniciativa. México no se lo esperaba y tampoco lo recibió con alegría.

Al parecer, la pandemia ha enfriado los corazones. Nadie se conforma con un Cielito lindo para tomar ánimos. Esto luego de que millones de personas se han visto afectadas por el Covid 19. La iniciativa fue tomada como una burla y criticada por centenares de cibernatutas.

Cielito lindo se volvió tendencia

Cielito lindo se volvió tendencia en las redes sociales. Pero, como dijimos, no porque la gente haya tomado como una buena iniciativa. El hecho de que las celebridades mexicanas usaran la célebre canción para transmitir aliento en tiempos de pandemia no fuer bien visto. El tema fue muy mencionado en el mundo cibernáutico por el rechazo que causó.

Y sí cantamos Cielito Lindo para que los pobres encerrados en sus micro casitas se alivianen? pic.twitter.com/cLQSgcvDcn — Serafin ♏ (@SerafinGonzalez) April 12, 2020



Y es que muchas personas no pueden dejar de comparar cómo son sus vidas en comparación con el de los famosos que quieren dejar un mensaje de paz. Quedó claro que en un mundo donde todos no contamos con los mismo privilegios para enfrentar la pandemia, que los más preparados decidan dar ánimos no conmocionada nadie.

“No mamen, pseudo-famosos, si ya van a hacer la mamadísima de hacer un video chaférrimo que nadie pidió cantando una canción, mínimo varíenle tantito, ¿por qué siempre Cielito Lindo?, intenten con Azucar Amargo o algo así, neta no mamen”, escribió un usuario en el Twitter y es tan solo una de las decenas de ejemplos de rechazo que produjo la canción.

