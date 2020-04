Kylie Jenner y su hija Stormi vivieron un extravagante Día de Pascuas en su casa

View this post on Instagram

"Hey watch out, there is a step" Mommy and Daughter! Stormi and Kylie having fun together! ❤ – – – #kyliejenner #kylieskin #kylieandstormi #kyliecosmetics #highgloss #kylielipkit #kyliehighgloss#kylie #kyliejenneredits #kyliejenner #kylieandtravis #kyliejenneredit #kylieskin #kyliekardashian #kyliecosmetics #kyliejennerstyle #kyliejenner #instagram #instagram #instadaily #instago #instagoodmyphoto #followforfollowback #followforfollowback#kylie #kyliejenneredits #kyliejenner #kylieandtravis #kyliejenneredit #kylieskin #kyliekardashian #kyliecosmetics #kyliejennerstyle #kyliejenner #instagram #instagram #instadaily #instago #instagoodmyphoto #followforfollowback #followforfollowback#kylie #kyliejenneredits #kyliejenner #kylieandtravis #kyliejenneredit #kylieskin #kyliekardashian #kyliecosmetics #kyliejennerstyle #kyliejenner #instagram #instagram #instadaily #instago #instagoodmyphoto #followforfollowback #followforfollowbackalways