Juanita Ringeling defiende a Matías Assler tras ser detenido: "Fue una situación inentendible"

El pasado fin de semana, se conoció que Matías Assler fue detenido por Carabineros debido a que no portaba el salvoconducto para transitar por un cordón sanitario camino a Zapallar. Si bien el actor aseguró que se trataba de una noticia falsa, su pareja Juanita Ringeling alzó la voz para aclarar los hechos.

La también actriz compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram, en donde indicó que era un "tongo". "Ayer íbamos a dejar a una trabajadora a La Ligua, para que no se expusiera a contagios, y paramos en carabineros para preguntar cómo era el procedimiento para entrar y para salir, porque esto es algo nuevo para todos", dijo, remarcando que "en vez de recibir ayuda e información, Matías terminó detenido. Fue una situación inentendible".

De acuerdo con su testimonio, la situación se debió a que la dirección que aparece en el documento de Matías Assler era antigua, por lo que fue detenido al no figurar como residente de la zona pese a que vive hace cinco meses en Cachagua. "Les sugiero a todos que revisen su cédula de identidad, porque si sale una dirección que es su dirección antigua, se exponen a esta mala interpretación de la ley o criterio de ciertos Carabineros, en este caso", recomendó.

"Estamos en momentos muy difíciles y me parece insólito que los medio se presten para hacer un tongo. Ni Matías Assler ni yo hemos quebrantado la cuarentena. Ambos vivimos hace varios meses en Cachagua. Yo nací acá, crecí acá y mi residencia está acá, y es la que comparto con Matías", aclaró Juanita Ringeling.

Por su parte, Matías Assler se refirió al tema a través de la misma plataforma. "La noticia es falsa. Yo vivo en Cachagua hace cinco meses y acá está mi primera vivienda, no tengo domicilio en Santiago. Ayer quería ir a dejar a una persona a La Ligua y fui a preguntar a Carabineros cuál era la manera de hacerlo, y me tomaron detenido. No he salido de la comuna de Zapallar desde que empezó el tema del coronavirus. He cumplido mi cuarentena. Espero que entiendan que la noticia es completamente falsa y la mala onda no viene al caso", dijo.

Sigue leyendo