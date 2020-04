"¿Cómo alguien puede subir semejante boludez?": Claudia Schmidt por papas fritas de Kika Silva

Hace unos días, Kika Silva se convirtió en trending topic en Twitter por un curioso hecho, y es que la deportista descubrió cómo se hacen las papas fritas de una particular manera durante la cuarentena. Así lo indicó en sus historias de Instagram, en donde contó que "las corté un poco por tincada y luego las freí en un sartén con aceite normal y listo! No sabía que era tan fácil". Un tema que no pasó inadvertido por los usuarios de redes sociales ni tampoco por Claudia Schmidt, quien comentó el hecho en el programa Las Indomables.

"Esto es el momento del día y aquí yo te voy a decir algo claro. Yo te quiero, ¿viste? Yo te adoro, eres una bombona, pero por favor, no seas mala. Que no se note tanto lo rubia que sos boluda. Nos dejas pésimo a todas las rubias teñidas", partió diciendo la uruguaya, durante una conversación con sus colegas.

"Te digo algo, Maldonado. ¿Cómo alguien puede subir semejante boludez? Por lo menos así lo veo yo", agregó. "Boluda, no podés ser tan pelotuda, nena", agregó, a modo de broma. Tras sus palabras, Cata Pulido y Paty Maldonado estallaron en risas, y fue esta última la siguiente en referirse a la hazaña de Kika Silva.

"Me da risa que alguien pueda subir eso y decir que… Perdón, ¿qué está pasando?, ¿a quién le puede interesar eso? Ella debe tener seguidores, seguramente. Que me llame por teléfono y yo le voy a decir cómo hacer hartas papas fritas ricas, pero que no vuelva a subir eso. Se ve muy feo", dijo la cantante.

Por su parte, Cata Pulido se rió de la reacción de las redes sociales, en donde la deportista fue víctima de varias bromas y memes, algunos de los cuales mostraron en su programa. "Es que lo más divertido son los comentarios, si da lo mismo lo que ella subió, la gente la agarra pal…", dijo entre risas.

