Belén Mora recibe amenazas tras publicar video de "Los Kastos": "Nos han tratado de resentidos"

La comediante Belén Mora denunció haber recibido amenazas luego de compartir un video de "Los Kastos", una parodia sobre una familia ultra conservadora chilena que protagoniza junto a su pareja, el también comediante Toto Acuña.

El registro fue publicado el pasado fin de semana largo en su cuenta de Instagram, el que fue utilizado por muchas familias para viajar a la costa en medio de la cuarentena, pese al reiterado llamado a permanecer en sus casas para evitar más contagios de coronavirus. Fue justamente este tema al que aludieron en el nuevo viral, en el que también incluyeron la canción "Vamos pa' la playa", de Pedro Capó, a la que le modificaron la letra.

"Vamos a Rapel, a ver a la tía Teté, estamos encerrados en mil metros cuadrados, no vamos a obedecer, vamos pa´ la playa, llevamos la nana, vamos con los niños a olvidar el drama. Tenemos vacunas, amigos doctores, no va a pasar nada, fuera los temores. Viajo contento, salgo con tiempo, permiso no tengo, me importa un cuesco", decía parte del tema interpretado por "Los Kastos".

El registro provocó la molestia de muchas personas, e incluso motivó hostiles mensajes en contra de la comediante. "He recibido muchas amenazas, nos han tratado de resentidos, de comunistas, etc. Así que gracias!", dijo Belén Mora a través de Twitter. "Hay Kastos para rato. Voy a subir el link del video en YouTube, para que les arda un poquito más a esos bots que me han amenazado", agregó.