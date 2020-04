El increíble regalo que le hizo Brad Pitt a su maquilladora y vas a envidiar

Brad Pitt dio muestras de su solidaridad con el último gesto que tuvo con su maquilladora, Jean Black, a la cual le regaló una renovación de su garaje como agradecimiento por todos los años de servicio que llevan compartiendo juntos.

El actor de "Once Upon a Time in Hollywood" quiso sorprender a la dama con la nominación al programa de renovaciones Celebrity IOU, de los los hermanos Drew y Jonathan Scott, informó People en Español.

De larga data

No obstante, la relación entre ambos ha tenido enumerables capítulos, y más de 40 películas, que Pitt quiso homenajear.

De acuerdo a la misma fuente, uno de los episodios más vergonzosos fue el que vivieron cuando ella tuvo que pintarle el trasero en una de sus películas "Legends of the Fall", en 1994.

“Cuando sale a relucir, no nos podemos mirar a los ojos”, señaló el oriundo de Shawnee, Oklahoma, de forma graciosa.

Del mismo modo, la recompensa estaría basada en la lealtad que ha tenido la profesional del maquillaje con Brad Pitt y por supuesto, la confidencialidad con su vida personal especialmente en los turbulentos capítulos de los dos divorcios con Jennifer Aniston y Angelina Jolie.

El guapo actor también tiene un lado muy generoso. - Instagram

La gran sorpresa de Brad Pitt

Para esto, esperó que Black se fuese de casa por tres semanas y así remodelar el lugar y convertirlo en una casa de invitados con un estudio profesional, lo cual quedó grabado para el show, escribió People.

“Ella es como mi familia, somos como hermanos. Ha sido esa persona que valoro tanto en mi vida”, expresó el protagonista de "El Curioso Caso de Benjamin Button".

Por su parte, ella declaró que "conozco la generosidad de Brad, es enorme. Pero que él haga eso, es realmente más de lo que podría esperar. Estoy tan conmovida, no puedo agradecerle lo suficiente”.

