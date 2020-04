Valeria Mazza enseña a sus fans a hacer un postre a través de sus redes sociales

El canal de TN estilo busca desde su cuenta de Instagram conocer la faceta más personal de las personalidades más destacadas de la moda.

La tercera invitada fue la supermodelo Valeria Mazza, quien junto a su hija cocinó una tarta de manzana.

Antes de prepararla, habló de la rutina que lleva en cuarentena con su familia y las actividades que hace.

Confesó que cuando está en casa disfruta mucho con la cocina.

" Me gusta probar cosas nuevas y después busco reproducirlas en casa, con mi toque. Tengo incluso recetas de cuando era chica", reveló.

Mazza, mostró con minución el paso a paso de como preparaba el postre.

"Pienso que la cocina es el corazón de la casa y siempre tiene que salir buena onda de ahí", opinó.

Durante el vivo, la modelo lució una campera de jean con tachas en los bolsillos, una camisa blanca con estampa y un delantal azul con lunares.

La supermodelo habló también sobre la situación actual de emergencia sanitaria mundial, que ha provocado que varios países cumplan cuarentena.

"Con mi familia estamos todos encerrados en casa desde el 14 de marzo. Para mantenerme ocupada me engancho con diferentes actividades. Si bien tengo momentos donde me agarra el bajón y la incertidumbre, después me doy cuenta que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa y cuidarnos", comentó.