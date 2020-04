En el último trimestre del año pasado Marlene Favela mostraba su natural panza de mamáñ. Y ahora nos dejó a todo en shock con un jeans a la cadera con el que muestra que la maternidad la favorece y bastante.

No son pocas las actrices que decides no tener hijos para no arruinar sus esbeltas figuras. Pero este, sin duda, no es el caso de Marlene quien luce más linda que nunca. Dejando ver su abdomen plano y sus muy favorecidas caderas.

Marlene Favela no ha transformado para nada su loock sensual con el embarazo. Al jeans a la cadera lo acompaña con una camisilla gris a la bastante corta y ceñida al cuerpo que debe que la actriz sigue siendo sencillamente divina. Ahora se trata de una súper mami sexi.

Buena receptividad

La imagen fresca de En jeans a la cadera, Marlene Favela muestra que la maternidad la favorece con su jeans a la cadera tuvo mucha receptividad entre sus seguidores. La actriz subió la imagen a su cuenta Instagram y casi de inmediato comenzaron a lanzarle piropos acompañados de corazoncitos. Es que la imagen es realmente enternecedora. La muestra casual, sexi y a la vez preparada para su rol de madre.



La envidia no se hizo esperar. Una de las fans escribió: “Quiero llorar. Después de dar a luz quedaste divina y yo quede como vaca”. Mientras el resto de la fanaticada le expresaba lo hermosa que se veía y le mandaban mensajes de todas partes del mundo. También compartieron con ella las telenovelas de la actriz que están viendo en esta cuarentena alrededor del mundo.

Sencillamente, Marlene Favela deslumbró con esta imagen donde deja ver que su escultural figura sigue igual después de dar a luz. La actriz ha decidido hacer de su hija una celebridad y hasta le abrió su nueva cuenta en Instagran. Y es que la pequeña Bella Seely dejándola mejor que nunca.

