Andrea Taboada reveló que Amado Boudu trató de conquistarla

La periodista Andrea Taboada confesó como el exvicepresidente, Amado Boudou, trató de conquistarla años atrás.

Taboada reveló esta noticia a sus compañeras en el programa "Los ángeles de la mañana", conducido por Ángel Brito.

El tema salió a relucir cuando las "angelitas" y Brito comentaban la reciente prisión domiciliaria que cumple el exvicepresidente.

Ahí salieron a relucir detalles y anécdotas de Boudou.

"Me acuerdo que cuando él era titular de ANSES venía siempre a radio Mitre donde yo trabajaba para evacuar las consultas que tenían algunos oyentes sobre las jubilaciones y pensiones. En ese momento, yo estaba en el bowling de Gerardo Sofovich (un segmento del clásico programa de los domingos donde varios famosos competían entre sí) y él me quería enseñar a jugar", relató Taboada.

El exvicepresidente Amado Boudou se encuentra ahora bajo arresto domiciliario y la panelista Andrea Taboada confesó que años atrás le "tiró onda". - Instagram

Su compañera, la "angelita Mariana Brey" fue más directa e indagó si Boudou intentó tener algo con ella.

"¿El no te tiró los perros a vos en esa época?", le preguntó a Taboada.

"Él me invitaba a jugar al bowling. Yo me acuerdo que en esa época, en la que todavía no era el Boudou de ahora, me decía que le encantaba lo que hacíamos en el programa con Mariana Brey y Marina Calabró. Me decía que él era un experto en el juego y quería enseñarme", respondió la periodista.

El resto de sus compañeras trataron de indagar buscando una respuesta directa que fue confirmada por la panelista.

Taboadsa admitió que Boudou le "tiró onda" y que a ella le resultaba atractivo pero que no le parecía ir a jugar al bowling con un titular de ANSES".

Boudou, estaba condenado a cinco años y diez meses de prisión por la causa Ciccone.

El exvicepresidente ha sido beneficiado por el avance de la pandemia del coronavirus y por ese motivo cumplirá prisión en su domicilio.

