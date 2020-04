Alejandra Maglietti sorprende Instagram con unas fotos muy sugerentes

La modelo Alejandra Maglietti compartió una fotografía con un body muy sugerente y un sombrero de cowboy que generó gran repercusión.

Maglietti, que cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram, recibió todo tipo de comentarios.

"No podes ser más hermosa". "Dios. Sos perfecta". Y destacó especialmente "Estás más fuerte que el fernet puro", cumplido que generó gran hilaridad.

La modelo, es también panelista del programa Bendita, en El Nueve y se encuentra pasando la cuarentena en la casa de sus padres en Formosa, su ciudad natal.

En una salida al aire que hizo en el ciclo, hizo algunas confesiones sobre cómo lleva su aislamiento.

"Por primera vez me bañé y me maquillé en ocho días. Me están viendo bien”, expresó entre risas.