Unorthodox, un éxito de Netflix basado en hechos reales

Cuatro episodios que se devoran en una tarde son suficientes para que los amantes de Netflix celebren la liberación personal de Esty, una judía de la rama jasídica, que suelta las cadenas de sus tradiciones opresoras.

Lo insólitas que pueden parecer las tradiciones son tan reales como el personaje y la historia misma, quizá en ello se base el éxito inesperado de la miniserie que cada vez gana mayor popularidad en la plataforma de streeming.

Así lo afirma la revista Hola, que precisa que el estreno de esta serie fue el pasado 26 de marzo y en menos de dos semanas se ha convertido en una serie obligatoria para ver en el catálogo de Netflix.

Esta basada en las memorias de Deborah Feldman (publicadas en 2012 bajo el título Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots (Poco ortodoxo: El escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas).

Allí la autora cuenta su calvario dentro de la comunidad y su huída a Berlín, tal y como vemos en la ficción con el personaje de Esty (interpretado por la actríz israelí Shira Haas).

¿Qué tan real es?

El portal Fotograma precisa que 'Unorthodox' crea un retrato de las costumbres y de cómo Feldman acabó harta.

Como en la serie, su madre abandonó abandonó la comunidad, pero con unos cambios: No se mudó a Berlín, sino que vive en Brooklyn con su novia, y su padre no era solo un borracho, sino que padecía una deficiencia mental .

Con la ausencia de sus padres, la protagonista fue criada por su abuela hasta que fue entregada en matrimonio a un hombre que no conocía con tan solo 17 años.

Existen otros cambios sutiles en la ficción que tienen que ver con detalles innecesarios. Pero toda la estructura y detalles de las tradiciones en la histora son reales.

Esta serie es una oportunidad para reflexionar sobre la incidencia del pasado en nuestro presente, en nuestra cultura y las comunidades religiosas.

Puedes ver el tráiler oficial aquí