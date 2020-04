"Puta somos muy ignorantes": Pamela Díaz y Camila Recabarren sacan risas tras olvidar dato clave de Chile

Un divertido momento se vivió durante una transmisión en vivo entre Pamela Díaz y Camila Recabarren, cuando comenzaron a proyectarse en televisión con un nuevo programa. Todo ocurrió cuando la Fiera le preguntó a la modelo si quería volver a la televisión, a lo que esta contestó que considerando el difícil panorama económico, podría regresar.

"Y te hacemos un programa por Chile. Lugares que no Hablan", comentó la animadora, a lo que la ex Miss Chile contestó "yo nunca le cierro las puertas a nada". "Tú vai pal norte y yo voy pal sur", continuó Pamela Díaz, indicando que podrían viajar con sus hijas. "Imagínate cocinando, vamos a quedar botadas en algún lado. Yo no sé cambiar ruedas", agregó. "Pero primero vamos a tener que hacer clases como de geografía, porque ni voh cachai ni yo cacho", señaló la modelo, revelando que le fue mal en el colegio.

Tras varios minutos de planear su nuevo programa, Pamela Díaz aseguró que empezaría a escribir el proyecto. "Pipol, ¿les interesaría que trabajáramos con la Cami haciendo Lugares que no Hablan? Y después escribimos un libro", dijo. "No, pero después el Pancho (Saavedra) se puede enojar porque le estamos copiando casi el nombre", se excusó Camila Recabarren.

"¿Pero por qué no le podemos copiar?", dijo la animadora, a lo que la modelo contestó "yo le pondría Recorriendo Chile". "Hacemos las… ¿Cuántas regiones hay? ¿14 o 16? 16", agregó la Fiera. "15, por ahí…", comentó la ex Miss Chile. "16. ¿Pipol, hay 16 regiones o no? ¡Puta somos muy ignorantes! Camila no vamos a llegar ningún lado", señaló Pamela Díaz entre risas. "No poh. Y la gente quiere ver cultura en la televisión. Eso dicen, pero igual después ven el Discovery", dijo Camila Recabarren.

"¿Cuántas regiones tenemos, 16 o 15? Según Camila 15. Yo digo que son 16", continuó la animadora. "Te apuesto que gano yo", dijo la modelo. "No. 15, ¡cónchale! ¡No, son 16!", agregó la animadora mientras leía las respuestas de sus seguidores. "No, si la gente sabe. Mira, una pone 16", señaló Recabarren. "¿Dónde? No, 15. Son… ¡16! Viste, si estoy segura que son 16. ¿Cómo 17? Son 16, dice la Vero", agregó Pamela Díaz.

