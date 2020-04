Mirtha Legrand admite que lleva muy mal la cuarentena: "Esto es terrible, me siento presa"

Mirtha Legrand decidió alejarse de los estudios de televisión para prevenir, hasta nuevo aviso.

En el festival solidario del pasado domingo "Unidos por Argentina", participó en una llamada telefónica con Mariana Fabbiani.

“¿Has visto que el aislamiento es una cosa espantosa? A mí de pronto me atacan unas ganas de salir y yo no soy muy salidora pero me dan ganas de salir a la calle porque te sentís presa", confesó Legrand.

“Estoy muy preocupada con todo esto que está pasando. Yo soy una mujer grande, nunca pensé vivir una situación como esta. Es mundial, la humanidad entera está enferma. Es terrible”, opinó.

EL comentario generó varias críticas entre las redes sociales cómo "No tenés límites" ¡, "¿Cómo vas a decir eso?" o "¡Qué alguien la saque del aire"!

Legrand, reveló que se encuentra con su asistente Elvira en el barrio porteño de Núñez y que habla por teléfono, "whatsapea" y hace "un poco" de gimnasia.

Legrand, de 93 años, está siendo sustituida por su nieta, la actriz Juana Viale, quien aseguró hace unos días estar "cansada" de que digan que trabaja por ser la nieta de Mirtha.

La artista, contó que está en permanente contacto con su abuela y que sigue sus consejos y recomendaciones.

"Ella me dice que luzca más la ropa, esas cosas que yo no sé hacer. Cuando salgo me quedo ahí parada y me quiero ir a sentar’’, detalló la sucesora del mito argentino en una entrevista con Implacables.

Mirtha Legrand, es una de las presentadoras más famosas de Argentina y conduce "Almorzando con Mirtha"desde 1968 y La Noche con Mirtha desde 2013.

Además de ser conductora, Mirtha Legrand ha actuado en 36 películas. 11 obras teatrales y 3 series televisivas. Con sus 93 años es uno de los rostros más referentes de Argentina. - Facebopok

Ella misma reconoció que fue decisión suya no conducir temporalmente el programa.

Aunque afirma encontrarse en buen estado de salud, aclaró que la resolución que tomó fue por "prevención".

No te pierdas el video en