Las películas y series que ve Antonella Racuzzo durante la cuarentena

Antonella Rocuzzo dio a conocer en Instagram las películas y series de Netflix que ve durante los días de cuarentena.

Sumándose a un challenge de la red social, la argentina debía tildar el contenido que había visto.

""Stranger Things", "13 Reasons Why", "Jessica Jones", "Narcos", "The Vampire Diaries" y "Pretty Little Liars" fueron los contenidos para adultos que marcó.

Rocuzzo, sorprendió al señalar películas de Disney como "El Rey León", "Pinocho" "Blancanieves o "Enredados".

La empresaria y mujer de Lionel Messi, también está aprovechando el confinamiento para su entrenamiento personal.

Destacaron, imágenes que publicó en su cuenta de Instagram de su hijo menor haciendo abdominales.

Messi, también publicó unas fotografías donde hace ejercicio con su hijo.

Cuando le tocó el turno de abdominales a Messi, su hijo pequeño le llevó la cuenta en voz alta, en un video grabado por Rocuzzo.

La empresaria publicó también este martes una foto con la cara lavada en su casa, en las afueras de Barcelona.

Antonella Roccuzzo subió una imagen a Instagram con la cara lavada y fue alabada por su belleza natural. - Instagram

En menos de una hora, la imagen sumó más de 400.000 mil likes y cientos de comentarios.

“Qué elegante”, “Qué belleza”, “Hermosa”, “Cuídense todos”, fueron algunos.

Roccuzzo y Messi, son una de las parejas mediáticas que han usado su influencia para concienciar sobre la importancia de cumplir la cuarentena.

El 14 de marzo, Messi subió una foto en su vivienda con sus hijos donde reflexionaba que eran "días complicados" pero que era "el momento de ser responsable y quedarse en casa".

#QuédateEnCasa, finalizaba el post con el viral hashtag.

Roccuzo, también se ha sumado a la concienciación, mostrando vídeos de lo que puede suceder cuando una persona está contagiada y no se queda en casa.

"Es aislamiento, no vacaciones. No bar, no viajes, no visitas, no fiestas, no cumpleaños, no reuniones, no entrenamientos, no parques, no aglomeraciones, no cines. Protégete y a tus seres queridos", fue el mensaje de una storie de su Instagram.

