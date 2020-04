Las mejores reacciones a las nuevas canciones de Selena Gomez

Después de tanto ser aclamada por los fanáticos, Selena Gomez sacó su nuevo disco "Rare". Éste ha tenido una gran aceptación entre sus seguidores. Cut You Off, Let Me Get Me, A Sweeter Place, Ring, Vulnerable, Dance Again, People You Know, Kinda Crazy, Crowded Room, Fun , Feel Me y Rare son parte de las nuevas canciones del disco.

Ya "Lose you to love me" y "Look at her now" que también pertenecen a "Rare" fue entonado por la artista el año pasado. El público quería más y fue complacido con 13 temas.

“Este es el mejor disco de todos”, dice un fanático. Otro señala: “Muestra un lado más emocional de ella y hace que uno se sienta identificada”. “Cada canción siento que me llega al corazón” o “Se ve que las canta con el alma”. Estas son solo algunas de los comentarios que han hecho los seguidores de la cantante.

Sin duda, se trata de un disco donde Selena Gómez habla a sus fanáticos de su vida y esto es muy agradecido. “Nos sentimos parte de su ser”, expresa una de las fanáticas en las redes sociales, donde no paran de halagar el talento de la joven de 27 años.

La cantante escuchó a su público

Selena Gómez expresó que el tema “Feel Me” fue una canción solicitada por sus fanáticos durante su gira Revival Tour y a quienes ella no pudo decirles que no: “En el ‘Revival Tour’, presenté una canción de la que no han dejado de hablar desde entonces… ustedes lo pidieron y yo escuché. Hoy, ‘Feel Me’ está en línea y en vinilo, en todas partes”, escribió en sus redes sociales.

Selena Gomez, los looks con los que demuestra que no tiene miedo al cambio Recordamos los cambios de looks de la cantante durante su carrera y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo

Esto demuestra que la cantante también escuchó a su público y decidió complacerlo con este tema. La conexión entre ella y su fanaticada es muy especial.

“Simplemente me enamora cada vez que la oigo”, escribió un seguidor. Realmente el nuevo álbum “Rare” de Selena Gomez tuvo una alta aceptación y reacciones muy positivas de todo el mundo.

Lee también: Selena Gomez reveló que sufre de trastorno bipolar

Te invitamos a ver en vídeo: