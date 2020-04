Ellen DeGeneres es lapidada en redes sociales luego de bromear sobre la cuarentena

Una de las celebridades más queridas del mundo es Ellen DeGeneres. La comediante y conductora de su propio programa lleva años haciendo reír a los televidentes con su humor sano. Ahora, al parecer una de sus bromas no ha sido del gusto del público.

La popular presentadora, que al igual que muchos presentadores de televisión, hizo que su programa fuera virtual en medio de órdenes de quedarse en casa, comparó estar en cuarentena por el coronavirus a estar en la cárcel.

El video, que a partir del miércoles por la tarde figuraba como "no disponible" en YouTube, fue considerado "insensible" por algunos espectadores, quienes respondieron al episodio en la sección de comentarios de la plataforma, así informó CNN.

“I feel like I’m in jail,” says Ellen in this house pic.twitter.com/GbDe9rbXTk

— Adri Says Revolt🌹🌹 (@hello_adrii) April 8, 2020