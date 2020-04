Así son los protagonistas de las otras películas de Milagro en la celda 7

Netflix se ha apuntado otra conquista a los telespectadores. Esto gracias al estreno de la película turca Milagro en la celda 7. La historia que gira en torno a un padre en prisión y su hija que luchan por tener una vida juntos.

El drama tiene comedia, acción y emotividad y ha cautivado a la fanaticada.

Se trata de una versión del largometraje surcoreano “Koğuştaki Mucize” dirigido por Lee Hwan-kyung y estrenada en 2013. El éxito fue tal que fue adaptada también en filmes de India y Filipinas. Te mostramos cómo han sido los protagonistas en cada versión.

Ova versión turca

En la versión turca de Milagro en la celda 7 la niña se llama “Ova y es interpretado por la actriz Nisa Sofiya Aksongur.

Ova es la niña estrella de Milagro en la celda 7 - Agencias

La Ova de la película coreana

La versión coreana de la película fue llamada “Koğuştaki Mucize”.

Esta es la imagen de Ova en la versión coreana. - Agencias

Ova en la versión Filipinas

Laversión filipinas de Milagro en la celda 7 recibió el nombre de “Miracle in the Cell No. 7”.¿ y así lucía la protagonista.

El drama también tuvo mucho éxito en Filipinas - Agencias

El padre Memo película turca

Memo, el padre de la historia, en la versión turca de Milagro en la celda 7 es interpretado por el actor Aras Bulut Lynemli.

Memo es un padre entregado en Milagro en la celda 7 - Agencias

Así es memo en la versió coreana

Memo versión Filipina

Así luce el abnegado padre en la versión filipina - Agencias

Como ves, en cada una de las versiones los protagonistas de Milagro en la celda 7 son totalmente diferentes físicamente. No obstante, el drama de la historia hace que cada personaje se logre meter con la misma intensidad en los corazones de la audiencia. La película fue estrenada el año en Netflix, pero es actualmente cuando está causando furor.

