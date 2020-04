Amber Heard iría a la cárcel si se comprueba que mintió para culpar a Johny Depp de maltrato

View this post on Instagram

#AmberHeard podría ir a la cárcel. 😲 La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard continúa. Después de que la actriz asegurara en 2018 que había sido víctima de violencia física y verbal durante su matrimonio, parece que ahora es ella la que podría acabar en prisión. Según el International Business Times, Amber podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión por falsificar pruebas contra el actor. La intérprete afirmó que tenía moretones en los ojos la noche antes de aparecer en The Late Late Show con James Corden en 2015. Sin embargo, la estilista de Heard, Samantha McMillen, declaró que la actriz no tenía ninguna lesión. Fuente: El Universal. #jhonnydepp