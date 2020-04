El solidario gesto de los vecinos de Naná: "Me consultan si quiero verduras de la feria"

Esta semana, Canal 13 volvió a transmitir la primera temporada de MasterChef Chile, en donde aparecieron recordados rostros cuyas vidas dieron un giro rotundo luego de participar en el espacio de cocina. Es el caso de Dani Castro, Ignacio Román y Eliana Hernández, más conocida como Naná.

Actualmente, la querida abuelita tiene 90 años y se encuentra viviendo la cuarentena dentro de su hogar. Según consigna La Cuarta, se encuentra muy bien de salud y respetando el encierro en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. "Estoy bien, en mi casa tranquila. Hace un tiempo me resfrié, pero no fue nada grave. Vino un doctor a verme, me dio medicamentos, me vacuné contra la influenza y ahora me pondré la neurobionta", contó.



Además, aclaró que no sale por nada del mundo ya que sus hijos están al pendiente de sus necesidades, al igual que sus vecinos, quienes le preguntan si le falta algo. "Tengo la suerte de contar con mis hijos, que son muy preocupados. Ellos vienen y me traen todo lo que necesito, siempre están presentes y pendientes de mí. También mis vecinos han sido cariñosos, me consultan si quiero algunas verduras de la feria. Estoy muy agradecida", dijo.

Su secreto para la buena salud

Según explicó la Naná, la clave para mantenerse activa y saludable está en seguir las recomendaciones de los expertos, no salir a la calle, lavarse las manos para evitar el coronavirus, y también tener una buena alimentación. "Yo me alimento de muchas verduras, me gusta el tomate con cebolla. Cocino para mí, pero siempre platos saludables. Además, yo soy diabética, entonces con mayor razón debo alimentarme de buena manera", señaló.



