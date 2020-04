La lección de Maura Rivera tras celebrar el cumpleaños de su hija en cuarentena

El pasado martes, Maura Rivera celebró el cumpleaños de su hija Luciana, quien ya tiene 5 años de edad. Los festejos se realizaron junto a su núcleo más cercano, como su esposo Mark González y su hijo Mark Jr.

Al igual que en muchas familias, esta celebración se vivió de manera diferente debido a las medidas que se han tomado para prevenir más contagios de coronavirus. Por este motivo, vivieron la fecha en familia.

En redes sociales, Maura Rivera le dedicó un especial mensaje a la pequeña, quien además le enseñó una gran lección. "Sin duda el cumpleaños más especial, el mas emotivo y el que nunca olvidaremos porque nos llenamos del amor más puro, real e incondicional que es la familia", puso.

"Felices 5 años mi princesa. Disfrutaste a concho este día y con eso me doy por pagada. Te amo con todo mi corazón y alma. Que sigas cumpliendo muchos años más, y que sigamos disfrutando de esa niña dulce, alegre, amante de los animales, soñadora y feliz. FELIZ CUMPLEAÑOS MI LU (hoy me diste una gran lección)", agregó, junto a varias fotografías del festejo.

La bailarina se refirió a la lección en sus historias de Instagram. Ahí comentó que muchas veces los más pequeños son nuestros grandes maestros. "Que lo simple es lo más lindo del mundo, que no necesitamos de un tremendo cumpleaños, si lo más importante es la familia reunida y el amor verdadero", dijo.

"Hoy me di cuenta de esto sin que ella me lo dijera. Su cara de emoción durante todo el día, su felicidad y sus ganas de pasarlo bien porque era su cumpleaños sin grandes lujos me hace ponerme nostálgica y pensativa. Y al final del día, antes que se durmiera me dijo 'gracias mamá, fue el mejor cumpleaños de mi vida"", cerró.

Desliza para ver las imágenes:

