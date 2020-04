Julio César Rodríguez recuerda a su madre con antigua fotografía de su infancia

Las redes sociales se han convertido en una vitrina especial para los famosos, quienes constantemente comparten registros de su día a día y su familia. Este último fue el caso del animador Julio César Rodríguez, quien desempolvó una antigua fotografía de su infancia en la que aparece junto a una mujer.

Se trata de su madre, con quien tuvo una charla por teléfono hace muy pocos días. Así lo reveló junto a la publicación, en la que contó cómo está viviendo la cuarentena. "Esta linda señora es mi mamá! El pequeñito con cara de bueno soy yo! Este finde hablamos y me dijo 'me cuesta tanto quedarme en casa hijo trabajo desde los 15 años"", dijo.

"Así es mamita, es hora de descansar, de quedarte en casa y cuidarte!!! Ojalá muchas mamás trabajadoras tengan la oportunidad de quedarse en casa y cuidarse!!! Un abrazo para todos. Y que sea una buena semana", agregó Julio César Rodríguez, recibiendo positivos mensajes por parte de sus seguidores.

"Esos son los mejores recuerdos. Linda foto, me encanta como eres, ojalá no cambies", comentó una persona, mientras que otra empatizó con su situación. "Las mamás que son inquietas, no hay como tranquilizarlas. Mi mamá es así. No hay caso, y porfiada como ella sola", puso.

