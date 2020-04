Belén Francese revela que apenas se levante la cuarentena se casará con su novio

Belén Francese, tuvo que posponer su casamiento previsto para el 16 de mayo con su novio, debido a la pandemia por el coronavirus.

Pese a ello, anunció con humor en diálogo con Teleshow que se casarán cuando finalice el confinamiento.

Francese, informó que el enlace se producirá el 3 de octubre.

La pareja se encuentra pasando la cuarentena en Buenos Aires, calificado por la actriz como "una prueba de fuego".

En la entrevista, contó cómo pasa sus días de cuarentena y contó que "limpiando como una loca". "Tengo una vida de ama de casa", añadió.

Aseguró que estaba acostumbrada a "Vivir de gira" o "haciendo temporada"y que ahora su cuñada le pasó recetas para cocinar.

"Algunas me salen bien, otras no tanto, lo importante es darse maña", opinó.

No ajena a la situación económica, expresó que llegará al casamiento con ahorros para después reinventarse. Dijo tratar de tomárselo con humor pero que se siente preocupada.

"Obvio que me preocupa lo que está pasando. Rezo mucho para que se encuentre rápido una vacuna. Hay que tener fe en que esto pasará", declaró.

Fiel a su hilaridad , Francese confesó que había escrito un poema en honor al coronavirus y lo compartió, a pedido de los conductores:

"Maldito virus siniestro, no te tememos. Con recaudos y aislamientos, lavado de manos y distanciamientos, te enfrentaremos. Vete maldito", leyó entre risas.

La actriz, recordó cómo conoció a Fabián y aseguró que "él la buscó durante mucho tiempo".

"Hay que tener cuidado, yo no lo conocía y no sabía quién podía ser. Pero tiene un corazón de oro, es una gran persona, excelente. Fue muy persistente en la búsqueda del amor. Hacía tres años que yo estaba sola y no tenía ganas de engancharme. Es muy trabajador, tiene una esencia linda, pura", rememoró.