Así fue la radical transformación de Teresita Commentz para "100 Días para Enamorarse"

Hace unos días se vivió un momento clave en la teleserie 100 Días para Enamorarse, cuando el hijo de Antonia (Luz Valdivieso) optó por cortar su cabello y dar un nuevo paso en su transición.

El cambio quedó en evidencia en el capítulo de este lunes, cuando Teresita Commentz, la actriz que interpreta a Martín, apareció en pantalla luciendo su nuevo aspecto.

El proceso fue registrado por un equipo de Mega, el que mostró cómo se llevó a cabo la transformación. También profundizó en las sensaciones de la actriz al someterse a la transformación, quien estuvo cerca de un mes ocultando su cabello para mantener las expectativas de la audiencia.

"Son tantos sentimientos encontrados, que ha sido como todo con mucho nervio, miedo también. Siento que tengo que aprender a quererme de nuevo de esta forma", dijo Teresita Commentz sobre el cambio. "Fue un cambio drástico que quizás es para cerrar un ciclo. Un ciclo de la Teresita niña a la Teresita que ahora ya puede hacer cosas más grandes", añadió.

Por su parte, Luz Valdivieso, quien interpreta a la madre de Martín, explicó que el tránsito los llevó a "hacer otra cosa, visibilizar un tema que es fundamental para la sociedad chilena, y que de alguna manera ayudamos, aportamos a que la gente lo entienda".

"Con la Tere mucha contención porque para ella ha sido difícil. El cortarse el pelo es un sacrificio gigante para ella. A mí me emociona profundamente y me siento súper orgullosa de que me toque este personaje que vive esto", agregó.

Desliza para ver las imágenes del proceso:

Sigue leyendo