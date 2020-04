¿Qué pasará en "La Casa de las Flores”? Lee todo lo que revelaron Manolo Caro y Darío Yazbek

La Casa de las Flores nos mantiene a todos en suspenso. ¿Qué será lo que ocurrirá en la última temporada? La exitosa serie apuntaba a mantenernos en ascuas hasta su estreno el próximo 23 de abril. No obstante Manolo Caro y Darío Yazbek no aguantaron la tentación de revelar algunos secretos que no te puedes perder.

Los director y uno de los protagonistas de la afamada serie realizaron una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram. En ella aprovecharon para adelantar a la fanaticada sobre lo qué pasará con el destino de todos los personas de esta producción que se, sin duda se han ganado el corazón del público.

Todos estamos a la expectativa de lo que ocurrió Paulina (Cecilia Suárez), Julián (Darío Yazbek) y Elena (Aislinn Derbez) luego del accidente. Y a esto se le suma que Virginia de la Mora, papel interpretado por Verónica Castro, volverá del pasado. Y es precisamente en esta temporada final de La Casa de las Flores cuando sabremos su historia. También conoceremos cómo fue que comenzaron todos los rollos que envuelven a la familia.

Divertida sesión en vivo

Previo al estreno de La Casa de las Flores, su creador y director, Manolo Caro tomó la cuenta Instagram de la serie para gravar una divertida sesión en vivo. A la escena se sumó Darío Yazbek, quien interpreta a Julián de la Mora. En tan entretenido episodio, no solo se dejo ver el buen ambiente que une a los actores, sino también algunos secretos del show.

Manolo dejó claro que la más divertida del elenco es Aislinn Derbez. También señaló que Cecilia Suárez y a Juan Pablo Medina (Diego) no son muy buenos en la tecnología. Y develó que Luis de la Rosa (Brunito) es el más guapo de todos. Además, se conoció que al buen humor que siempre caracteriza Darío Yazbek se esfumó un día que, por error de producción, lo hicieron cambiar cinco veces de vestuario.

El director de La Casa de las Flores, después de este entretenido espectáculo,aseguró que pronto realizará otro similar. En éste prometió sumar a más parte del elenco. Esto es algo que los seguidores de la popular serie se lo agradecen de todo corazón.

