Kylie Jenner comparte el Tik Tok más gracioso imitando una conversación de Kourtney Kardashian

Muchas personalidades se han creado un perfil de Tik Tok en las últimas semanas, tratando de conectar con su público en casa durante la cuarentena y Kylie Jenner no podía dejar de probar esta tendencia.

En las redes sociales de la creadora de Kylie Cosmetics, publicó un par de videos graciosos para unirse a la moda de estos videos cortos, sorprendiendo a todos.

Kylie Jenner se estrenó en Tik Tok

En el primero, sale con su mamá Kris Jenner quien se muestra rapeando, seguida por su novio Corey Gamble y después aparece Kylie Jenner cantando de forma graciosa con su hija Stormi.

"Kris lo hizo tan bien", comentó el usuario @ashleyjalphode ante la aparición de la mamá de las Kardashian.

"Estuve mirando su colección de zapatos todo el tiempo", agregó @jasmineisidro haciendo referencia al armario de la joven billonaria.

En otro video, salen Kylie y Kris imitado una conversación algo tensa entre Kourtney Kardashian y su ex esposo Scott Disick, extraída de las primeras temporadas del reality Keeping Up With The Kardashians.

"Entonces, ¿estamos bien? ¿estamos de acuerdo?", imita Kris y entonces Kylie responde: "ABCDEFG (…) me tengo que ir".

Luego pregunta Kris: "¿Qué diablos significa 'ABCDEFG'?" y Kourtney acota:Es solo una frase que me gusta usar (…) Significa que la conversación ha terminado".

