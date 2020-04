"Tú y yo hemos ido a la misma doctora": Pancho Saavedra y Viñuela se echan al agua con sus cirugías

El pasado fin de semana, Pancho Saavedra y José Miguel Viñuela mantuvieron una hilarante conversación a través de redes sociales. Los animadores realizaron una transmisión en vivo para invitar a las personas a colaborar en la Teletón, contexto en el que comenzaron a divagar hablando sobre distintos temas. Todo, con la misión de subir el número de auditores.

Fue así, que llegaron a hablar sobre las cirugías que se ha practicado cada uno. "Mira, la Pamela Díaz está conectada, ‘no, esas risas, Dios’. Pamela, manda una foto en bikini, pero no antigua, de las de ahora", dijo el conductor de Lugares que Hablan. "No, que mande la antigua, porque ahora tiene como cuatro ombligos, entonces no sé cual de todos va a aparecer en el foto", comentó Viñuela.

En ese momento, Pancho Saavedra lo invitó a hablar sobre sus intervenciones. "Mira, transparentemos algo, ¿cuántas veces te has operado tú? Yo voy a contar las mías", dijo. "Escúchame, ¿sabes qué? Lo voy a mostrar aquí mismo", aseguró el animador del Mucho Gusto.

"¿Te pusiste pelo?", preguntó Pancho Saavedra, mientras Viñuela se quitaba su jockey. "No, ahora ya estoy con mis canas. Tú y yo hemos ido a la misma doctora", aseguró. "Sí", corroboró Saavedra. "La que te hizo esto, mira… (se agarra los lados de la cara). Te estiró aquí", agregó Viñuela. "Sí", dijo Pancho entre risas.

"Te estiró la pera, ¿sí o no?", insistió Viñuela, a lo que Pancho Saavedra respondió indicando que fueron otras las intervenciones que le practicaron. "A mí no me estiró la pera. A mí lo que hizo fue: me aspiró acá (se toca la papada), me sacó la bolas de Bichat, igual que Álvaro Ballero, él fue el que partió. ¿Tú sabes por qué se provocan las bolas de Bichat?", dijo.

"Es grasa, ¿o no?", preguntó Viñuela. "Es por chupar teta. Cuando uno es chiquitito…", contó Pancho, mientras estallaban en risas. "No me vengas con cosas tú", comentó Viñuela, mientras el animador de Canal 13 continuaba con su explicación.

"Tú no me vengas con cosas. Cuando uno es guagua… (Viñuela se rió nuevamente) Pamela Díaz mándame la foto ahora, por favor para humillarlo. Cuando todos somos chicos y le chupamos la tetita a nuestra mamá para sacar la leche, ahí se ponen estas bolsitas de grasa", continuó Saavedra.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando José Miguel Viñuela lanzó un chiste en doble sentido. "Oye, Pancho, y una pregunta, cuando uno chupa teta de grande, ¿también pasa lo mismo?", preguntó. "¡Idiota!", contestó Pancho Saavedra entre risas. "Porque siento que estas cosas me han ido creciendo cada vez más", agregó Viñuela.

"Nos va retar Don Francisco, yo creo que está conectado mirándonos", comentó el animador del 13, cambiando de tema.

