"Perdón que se lo pregunte...": Monserrat Álvarez avergonzada tras íntima pregunta a Lavín

La mañana del lunes, el matinal Contigo en la Mañana realizó un contacto con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien presentó el túnel sanitizador con el que busca prevenir más contagios por coronavirus. El representante de la comuna conversó con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes además le preguntaron por las medidas que él mismo ha tomado para evitar la enfermedad.

"Cuando yo llego a mi casa… Esto no debería decirlo, pero igual… Mi señora me echa lysoform", contó. "Obvio, además usted se anda paseando para todos lados, así que no le queda otra. Ya, entonces usted llega, y lo bañan en lysoform", comentó la periodista, invitando al alcalde a continuar su relato.

"Exactamente, me ducha en lysoform y después me hace pasar y tengo que ir altiro a ducharme", agregó este. "Ah, le tira lysoform en la ropa", dijo Julio César Rodríguez, queriendo conocer más detalles sobre su método de desinfección. Pero fue justo en ese momento que se vivió un incómodo momento, cuando su colega lanzó una nueva y personal pregunta.

"¿Y dónde deja la ropa? ¿Se desnuda ahí con el lysoform? Perdón que se lo pregunte", dijo Monserrat Álvarez, quien inmediatamente se tapó el rostro con sus manos. "No, no…", respondió Lavín sin problemas. "Jajajá. ¿Se va a duchar, no más?", consultó la periodista.

"Hay dos baños en mi casa. Hay un baño chico, que es como el baño de visita, y paso altiro a ese baño. Ahí me echan el lysoform. Después paso a la pieza, por un pasillo al otro baño, y me ducho", contestó el alcalde, ante la curiosidad de los animadores.

Sigue leyendo