"Luis Miguel, la serie" o otras obras suspendidas en Netflix

El rodaje de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" de Netflix, se encuentra paralizada hasta nuevo aviso, del mismo modo, la película Amores Modernos, dirigida por Matías Meyer y protagonizada por Ludwika Paleta.

Así hay una lista de producciones originales y estrenos en pausa, cuyos presupuestos se verán afectados por la paralización de sus cronogramas de trabajo.

Ya Amores Modernos estaba lista para estrenar el 27 de marzo pero su presentación se pospuso sin fecha concreta.

Otros estrenos de producción mexicana suspendido fue el de la película "El diablo entre las piernas", del director Arturo Ripstein, protagonizado por Sylvia Pasquel y Alejandro Suárez, iba a estrenarse a finales de marzo.

También se canceló sin fecha la presentación de "¿Y cómo es él?", protagonizada por Mauricio Ochmann y Omar Chaparro y dirigida por Ariel Winograd, que estaba programada para el 3 de abril.

Entre otros rodajes de las series extranjeras que se suspendieron por las restricciones vinculadas al coronavirus están: Stranger Things, The Witcher, Grace and Frankie, la séptima temporada del drama Sex and Life, así como la película The Prom.

"Stranger Things" paraliza realización de cuarta temporada

Esta serie estadounidense de ciencia ficción y suspenso es muy afectada porque ante su éxito se esperaban nuevos episodios para este mismo año.

Fue estrenada en el año 2016, y ya lleva tres temporadas, por lo que está en producción la cuarta, cuyo estreno sería en octubre de 2020 y no se sabe si la inesperada suspensión por causa del Covid-19, retrase sus nuevas transmisiones.

También fue suspendido el rodaje de la película musical “The Prom” dirigida por Ryan Murphy.

"The Prom" tendrá un reparto de primera



Se trata de un filme basado en la producción de Broadway del mismo nombre, y reprogramada para estrenarse en junio del año que viene, 2021.

Es una película que genera mucha expectativa por que contará con actrices de larga trayectoria como Meryl Streep y Nicole Kidman; junto con James Corden, Andrew Rannells y Keegan-Michael Key, quienes tendrán los papeles principales. Por lo que el público espera que la pandemia del coronavirus no vaya a implicar retrasar su premier.

Otra producción de Netflix que se filma fuera de Estados Unidos es The Witcher, (en español, El Brujo), cuya segunda temporada se filmaba en el Reino Unido.

El Brujo se quedará en cuarentena

Esta serie de drama y fantasía basada en historias de cazadores de monstruos, fue estrenada en diciembre del año pasado y apenas lleva una temporada de ocho episodios, por lo que ya se había comenzado a rodar la segunda.

Esta serie web fue muy aclamada por su protagonista, encarnado por el actor británico Henry Cavill, recordado por ser Superman en la película Man of Steel, más en su secuela de 2016, Batman v Superman: Dawn of Justice, y posteriormente en la película Liga de la Justicia, de 2017. Las dos primeras fueron las películas de Superman más taquilleras de todos los tiempos.