Florencia Kirchner habla sobre su maternidad y la compara con un "unicornio drogado"

Florencia Kirchner, quien permaneció en Cuba un año donde permanecía en tratamiento por estrés postraumático y un linfedema, regresó a Buenos Aires. La hija de Cristina, compartió en Instagram sus detalles más íntimos como su maternidad.

Florencia, es madre de Helena, fruto de su relación con Camilo Narvajay.

A través de redes mostró una fotografía de ella subida a un disfraz de unicornio. Mientras, su hija estaba disfrazada de princesa.

“Mi maternidad es como la de un unicornio drogado. Ese disfraz se infla todo en las piernas y se hace nacer la cabeza y los brazos de un unicornio plástico", posteó.

“Hubo vez una, que una amiga me contó que a su hija le escondía los disfraces de princesa. Le pregunté ¿si fuera varón también se los esconderías? Me dijo que no. Y entonces ¿Qué, chicxs? ¿Ahora invertimos el binarismo?"

Agregó también ¿Las nenas de Spiderman y los varones de Hadas? ¿Hay nada más que nenes y nenas? No, no. Hay más, mucho más. Todo es para todxs. Todo es para esx que desee. Permitan el deseo".

La hija de la vicepresidenta también es adepta a mencionar sus lecturas en Instagram. Su última recomendación fue "Con rabia", un libro de Lorenza Mazzetti.

La hija de Cristina, desde su regreso a Buenos Aires, se muestra muy activa en las redes sociales. - Instagram

Me acompañó en una semana tan furiosa que sentí que Lorenza Mazzetti era yo. Después leí El Cielo Se Cae. Y ahora espero el tercero, que ya lo tradujeron”, expuso.

Florencia Kirchner, actualmente se enfrenta a la Justicia argentina, imputada por las causas "Hotesur" y "Los sauces", acusada de integrar una asociación ilícita con su madre y su hermano Máximo, entre otros.

En su regreso a Argentina, declaró una entrevista con La Nación que buscaba la forma de no sentirse "extranjera".

La hija de Cristina había llegado a Cuba en febrero de 2019 para hacer un curso de guion cinematográfico, pero pidió demorar su estadía para someterse a un tratamiento de salud.

Te recomendamos en video: