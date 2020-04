Las reacciones al video de la supuesta agresión de Ezra Miller a una fan

Ezra Miller es uno de los actores que a su corta edad es considerado una de las nuevas promesas de Hollywood. Ya que ha protagonizado exitosas películas como 'Tenemos que hablar de Kevin' y 'Fantastic Beast', además de interpretar el papel de 'Flash' en el universo de DC.

Sin embargo se vio envuelto en un escándalo, debido a un video publicado en redes sociales, en el cual se ve al actor tomando por el cuello a una fan. Al inicio se ve a la chica acercarse al actor en posición de pelea como parte de una broma, mientras él jugando le responde "¿Quieres pelear?". Entonces se acerca a ella, la toma por el cuello y la coloca en el suelo, mientras que la persona que graba el video comienza a gritar que se calme.

El video se publicó durante la madrugada del domingo y rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter.

Al despertar sus seguidores notaron que su nombre se encontraba en lo más visto de la red social y pensaron que se trataba de una buena noticia, sin embargo se sorprendieron con el verdadero motivo.

QUE HIZO EZRA MILLER PORQUE ESTÁN CANCELÁNDOLO POR FAVOR EZRA TU NO, NO TE PERMITO DECEPCIONARME

La publicación ha dividido las opiniones de sus fans, ya que mientras algunos se mostraron decepcionados otros opinan que hay que escuchar su lado de la historia.

Me preguntan que opino sobre el video de Ezra Miller, pues si es todo tal cual como se ve, es muy delicado, el actor tendría que salir a declarar, pedir disculpas y todas las consecuencias serían lógicas, pero hay varias cosas que no me cuadran y me gustaría más contexto.

