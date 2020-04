Ex novios de Jennifer Aniston revelaron anécdotas vergonzosas en sus relaciones

Jennifer Aniston es una de las actrices que no ha escapado a los titulares de la prensa de farándula. Ya sea por sus logros dentro de la industria o su complicada vida amorosa, Jen siempre está presente.

Según varios reportes, la actriz, protagonista de Friends, tuvo una relación sentimental con sus coprotagonistas Paul Rudd y Tate Donovan, durante el tiempo en que fue filmada la extiosa serie.

Paul, quien interpretó al esposo de Phoebe, Mike, en el programa, solía salir con Jennifer en 1998 mientras trabajaba en la película Object of My Affection. Fue elegido para Friends en 2002, mucho después de que los dos se separaron, y trabajar en un programa juntos fue incómodo para ambos.

Paul reveló en The Graham Norton Show de BBC One: "Estuve en el último episodio, lo que no tenía ningún sentido para mí", y agregó que mientras filmaba el episodio, vio a Jennifer abrumada por las emociones.

"Pensé, no se suponía que debía estar allí. Así que para romper el hielo me acerqué y simplemente dije: 'Lo hicimos, ¿eh? Qué paseo'. La broma inevitablemente no funcionó", dijo.

Por otro lado, Tate Donovan, quien interpretó a la pareja de Rachel, Joshua, en Friends, fue elegida a pedido de Jen cuando estaban saliendo. Para cuando comenzó el rodaje, los dos se habían separado. En una entrevista para el HuffPost dijo "fue horrible, luego de varias escenas tenía que irme a llorar a mi camerino".

