Carola de Moras reveló que no tiene amigos en televisión: "Hay gente que me odia y no sé por qué"

Durante los últimos días, Jordi Castell ha estado dando de qué hablar debido a su nuevo programa El Aperitivo, cuyo último capítulo contó con la participación de Carola de Moras. La animadora mantuvo una conversación con el fotógrafo de 53 años, en la que hablaron sobre distintos temas, incluyendo su experiencia en la televisión.

Sobre este asunto, de Moras reconoció que ha sido particularmente difícil hacer amigos en el rubro. "Hay gente que me odia y no sé por qué", aseguró, indicando que necesitó la ayuda de un psicólogo "para poder entender bien el círculo y el escenario".

Por este motivo, le ha sido difícil generar amistades en la televisión. "No engancho, tengo mis amigos del sur de cuando tenía tres años, mi casa, mi hija. No ando haciendo amistades por la tele y eso cae mal", explicó. "La tele no paga la decencia, ser gente, sino que castiga al empeñoso, premia al insolente, premia al vulgar, al más agresivo", agregó.

También se refirió a las redes sociales, señalando que le producen mucha más rabia que placer. "Decidí no mirar más, tanta odiosidad en el Twitter me da lata y hay una odiosidad generalizada. Uno tiene que ser sano de cabeza", comentó. "En Whatsapp no veo la hora que se conecta la gente y trato de no pescar tanto mi teléfono", remarcó.

Sobre la cuarentena y la ansiedad

Consultada por cómo ha enfrentado la cuarentena producto del coronavirus, Carola de Moras detalló que pasa el tiempo haciendo ejercicio en su casa, en donde incluso armó una especie de gimnasio. "Me cuesta igual que todo el mundo hacer deporte, muero de ganas de estar todo el día echada. Me motivo entrenando con una amiga por camarita, nos presionamos entre nosotras", contó.

Sin embargo, reconoció que también ha sufrido de ansiedad durante el encierro. "Me he pillado comiendo harto más de lo que como", señaló la ex animadora del Festival de Viña.

Sigue leyendo