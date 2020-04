Bailarín de Carmen Gloria Bresky desclasifica vergonzoso episodio durante ensayo: "Se le salió un..."

A semanas de que Canal 13 decidiera pausar el estelar Bailando por un Sueño, salió a la luz un divertido momento que se vivió durante uno de los ensayos entre Juanfra Matamala y Carmen Gloria Bresky. El bailarín desclasificó el detalle en el programa Sigamos de Largo, el que contó con la participación de la actriz.

"Quiero contarles una anécdota. Esto pasó preparando el último baile que hicimos con la Gloria, de onda disco", partió diciendo el joven, quien explicó que junto a su coach decidieron hacer un lift bastante complicado al que llamó "el helicóptero". "Era con el que terminábamos la coreografía en donde yo la tomaba de las caderas y empezaba a girar mucho, mucho, mucho", dijo.

"Entonces, yo en vez de agarrarla de las caderas y la agarré de la guata sin querer. La subo, la empiezo a girar y de repente se le sale un peíto", contó entre risas. "Yo iba girando y suena ¡PAH!", continuó. "Nooo, a cualquier le puede pasar. Te mando un besito grande, espero vernos pronto y que estés bacán", cerró.

"Oye el Juanfra. Pero sí poh, nada que hacer, es verdad. Soy humana igual. Por suerte había almorzado algo piolita, no había comido porotos ni nada. Fue un peichi. No fue como wuaaa, un peo. Lo que pasa es que no estábamos con musica, hubo un momento de silencio y como que piii, se escuchó", explicó Carmen Gloria Bresky.

"A mí me dio mucha vergüenza. El Juanfra me dijo 'yaaa, da lo mismo. No te preocupí', pero a mí me da demasiada plancha si igual nos estábamos conociendo y uno no quiere que se le anden escapando los peíches", agregó. "Pero en el fondo claro, me agarra y como que su cabeza queda en mi guata y yo estaba nerviosa porque no es llegar y hacer el helicóptero. Entonces cuando una está nerviosa, el sistema digestivo empieza como a funcionar de otra manera, ¿cachai?", cerró.

