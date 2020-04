Anna Kournikova presume su abdomen plano y tonificado a solo dos meses de dar a luz

Anna Kournikova compartió por primera vez una tierna imagen en sus redes en la que aparece con su bebita Masha.

Pero, además de la belleza de su pequeña de ojos azules, lo que más sorprendió a sus seguidores es la esbelta figura de la que goza a solo dos meses de haber dado a luz a su bebé.

Y es que muchos aseguran que ni se nota que estuvo embarazada hace poco, pues luce igual de tonificada que siempre, y su abdomen plano es increíble.

"Wow no puedo creer que hace solo dos meses dio a luz a su bebé, está increíble", "Ella no parece que parió se ve muy bien y la niña bella", "Wow plana plana q envidia 🥰yo Pari en enero y me veo igual", "ella está más tonificada que yo y ni he parido jaja", "Que lindas. Y ella como que si no pario. Q envidia de la buena", fueron algunas de las reacciones en redes.

La pareja de Enrique Iglesias siempre ha mantenido una figura esbelta y tonificada, y es que es amante de los ejercicios y la alimentación saludable, por lo que no es de extrañar que luzca tan espectacular a dos meses de dar a luz.

Justo este domingo el cantante presentó a su bebita en un video publicado en sus redes sociales en el que la sostiene con sus manos y la hace bailar, a lo que ella se queda tranquila, y sonríe, haciéndonos morir de amor.

