Adamari Lopez es una de las celebridades más hermosas e inspiradoras del mundo del espectáculo, y una imagen que circula en redes de su adolescencia muestra lo bella que era en esa época.

La foto de la adolescencia de Adamari Lopez con el cabello rizado que enamora en redes

En la foto aparece la conductora con uniforme de escuela, camisa blanca y chaleco azul, una hermosa sonrisa, sus hipnotizantes ojos verdes, y su cabello corto con ondas.

Esta foto ha encantado a sus fans en las redes, quienes además de llenarla de halagos por su belleza natural, pues nunca se ha sometido a retoques estéticos, aseguran que luce idéntica a su hija Alaïa Costa.

"Omg que preciosa!!! Y no has cambiado", "es que Alaïa es tu copia, aquí se parecen muchísimo", "así se va a ver tu hija en unos años", "eres una de las más bellas del espectáculo y súper natural, te admiro", y "tú eres la prueba que no se necesitan operaciones estéticas para ser bellas, la que nace bella no necesita de eso", fueron algunas de las reacciones en la imagen.

Adamari se ha convertido en una inspiración para las mujeres en el mundo, pues luchó contra el cáncer y ganó la batalla, y cada día demuestra que es una guerrera.

