5 lecciones que nos deja la película “Pasante de Moda”

La película “Pasante de Moda” que actualmente es exhibida en el cine nos deja, sin duda, importantes lecciones a todos si la analizamos bien. Narra una historias bastante interesante que puede servirnos como experiencia para el crecimiento de vida.

El film, protagonizado por Robert De Niro y Anne Hathaway, nos cuenta cómo éste ya de 70 años en el personaje de “Ben” decide salir del aburrimiento de su jubilación y se inicia a trabajar en una compañía que vende ropa por internet y que resulta una iniciativa de Hathaway quien interpreta a la empresaria Jules Osten. Mira las 5 reflexiones que podemos aprender.

1.- La edad no es impedimento para iniciar nuevos retos

La película nos enseña cómo un hombre de 70 años no piensa que ha llegado al final de su vida, sino que decide emprender un nuevo reto. Y vence las barreras tecnológicas para llegar a sobresalir en una empresa que poco tiene que ver con lo que había hecho en toda su vida.

OK, Boomer: La tercera edad ahora es cool Los boomers van más allá de un meme: han cambiado totalmente el concepto cultural de envejecer.

2.- Si eres humilde podrás hacer lo que se necesite para el surgimiento de tu proyecto

Como Ceo de “Pasante de Moda”, aunque Jules es la dueña no se detiene en hacer cualquier cosa que se necesite para el bien de la empresa. El personaje nos enseña a ser humildes para lograr el éxito. La protagonista, no obstante su alto rango, atiende llamadas de teléfono y envuelve pedidos demostrando que nunca se ocupa un lugar demasiado importante como para hacer las cosas más básicas.

3.- Admitir los errores es bueno para nuestra vida

Aunque nos cueste, a veces, la palabra “Disculpa” es una de las cosas más importantes que podemos hacer en la vida. Nos da la humildad para aceptar que nos equivocamos, pero a la vez nos da la fortaleza para no volver a cometer los mismos errores en otras oportunidades. Que sea bueno admitir que nos equivocamos es una de las lecciones más importantes que nos deja “Pasante de Moda”.

4.- Las personas que nos aman nos apoya en lo que nos hace bien

Es de admirar que el esposo de Max, el esposo de Jules, en la película nunca le dice que no haga lo que ella anhela. Este apoyo solo lo recibimos de las personas que verdaderamente nos aman y es muy importante para que logremos nuestros objetivos. Esto lo deja ver la película muy bien. Si Jules no recibiera esa comprensión probablemente no lograra alcanzar sus objetivos.

5.- La actitud es importante para recibir un buen trato

Robert de Niro es un hombre mayor y viste formal. Llega a un mundo nuevo para él, pero también él es una persona distinta para sus compañeros. Viste formal en un campo de informalidades. En poco tiempo su actitud hace que se gane el respeto de los que lo rodean e incluso algunos llegan a querer vestir como él.

No te pierdas la película "Pasante de Moda" y analízala con profundidad. Verás que no se trata de un filme cualquiera, sino que puede dejarnos aprendizajes para nuestro desarrollo personal.

