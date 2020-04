Yahir habla de la difícil situación que vive su hijo mayor debido a las adicciones

Recientemente, Yahir acudió al programa 'La última y nos vamos' conducido por Yordi Rosado, donde habló de su carrera, sus nuevos proyectos y su vida familiar. El cantante se sinceró sobre las dificultades que ha tenido en la vida y específicamente como padre, debido a la lucha de su hijo mayor contra las adicciones.

Yahir reveló que la relación con Tristan, su hijo de 20 años, ha sido complicada debido a los estilos de vida tan diferentes de ambos.

"A mi me gusta mucho el deporte, me mantengo alejado de las drogas, no tengo amigos metidos en eso… He tratado de ser el mejor ejemplo posible para mi hijo en mi trabajo y con mi familia."