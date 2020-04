¿Quién es la actriz Alba Flores? la intérprete de Nairobi en La casa de papel

Vibra en su sangre gitana mucho taconeo sobre tablaos y el "cante jondo" de una dinastía legendaria para España. Pero Alba Flores, no siguió la pauta de su estirpe, no es músico. Brilla como actriz en series tan exitosas como La casa de papel y Vis a vis, de Netflix.

Alba Flores es nieta de Lola Flores, conodida como La faraona. Hija de Antonio Flores y sobrina de Lolita y Rosario, la cantante de "Como quieres que te quiera" , "Meneito" y muchos éxitos más.

Lola Flores fue una famosa intérprete de flamenco, actriz y bailarina, una de las artistas más representativas que España desde los años 50, quien luego de décadas de éxitos, se enfermó de cáncer de mama en 1972 y murió en 1995. Y 15 días después, su padre Antonio falleció a causa de una sobredosis.

Alba tenía solo 9 años cuando eso pasó. Pero recuerda con agradecimiento la libertad de ser ella misma que le dio su padre.

Ante una abuela tan ejemplar, la actriz de 32 años escogió que su nombre artístico fuera Alba Flores y no González Villa, como realmente se apellida. En honor a su abuela y a sus raíces, según lo detalla la revista Clase.

Nació el 27 de octubre de 1986 en Madrid y, aunque no quiso seguir el camino de la música, la estrella española sintió el llamado de los escenarios cuando apenas tenía 13 años, influenciada por su madre, Ana Villa, una productora de teatro.

Es activista. Defiende los derechos humanos y aunque es famosa de cuna, nunca la habían detenido en la calle para firmar autógrafos como ahora, gracias al personaje de Saray, una lesbiana en Vis a Vis, de Nelflix.

Pero más especialmente por el personaje de Nairobi en La casa de papel, la serie más vista de habla no inglesa en Netflix, según Vanity Fair.

Este personaje le ha dejado fans tan especiales como Stephen King, quien recientemente tuiteó sorprendido por el desempeño de la española.

No spoilers, but…Nairobi. What do you think?

— Stephen King (@StephenKing) August 13, 2019