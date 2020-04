La razón por la que el público siente que las Kardashian trataron mal a Caitlyn Jenner

Durante los años previos a su transición, Caitlyn Jenner tuvo una presencia constante en Keeping Up With The Kardashians. No era una de las favoritas de los fanáticos en esos días, y cuando su relación y la de Kris Jenner finalmente terminó en divorcio, las cosas solo se volvieron más difíciles.

Han pasado casi cinco años desde que Caitlyn Jenner hizo la transición, y con el paso del tiempo, los fanáticos comenzaron a mirar hacia atrás con una perspectiva diferente

¿Es posible que hayan juzgado mal a Caitlyn Jenner todos esos años?

Recientemente, un fan publicó en Reddit sobre algo que notó mientras volvía a ver episodios antiguos. Sabiendo lo que sabe ahora sobre Caitlyn, vio la dinámica familiar de manera un poco diferente.

"Actualmente en la temporada 7, donde Bruce / Caitlyn se siente poco apreciado y excluido", comentó. “No mucho antes de que se separaran. Sería horrible ser padrastro durante más de veinte años y trabajar para mantener a la familia y, de repente, la familia se vuelve exitosa y comienza a ignorarte. Mirando hacia atrás, parece algo triste y todo el tiempo que estuvo en el armario con su identidad de género".

Al menos un comentarista estuvo de acuerdo, diciendo: "Ahora lo veo como ella luchando consigo misma".

