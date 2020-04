Jennifer Lopez tiene el vestido Guess perfecto para resaltar las curvas en primavera

Jennifer Lopez ha lucido un hermoso vestido floreado perfecto para estar cómodas y presumir nuestras curvas en la primavera.

Jennifer Lopez tiene los pantalones palazzo perfectos para resaltar las curvas La cantante es un icono de la moda y nos enseña cómo lucir fabulosas con sus looks.

Se trata de un vestido Guess con estampado que llevó en una de sus campañas y que resulta ideal para estilizar la figura, pues lleva un cinturón de la misma marca en la cintura.

Sin duda este es uno de los mejores vestidos que la cantante ha llevado y lo mejor es que cualquier mujer lo puede lucir perfecto.

"Amo este vestido es perfecto", "que bello se nota que es bastante cómodo", "Jlo siempre tan acertada con sus looks", "amo su estilo me encanta todo lo que usa", "te pasas de bella", "me encanta este vestido lo quiero", y "es el vestido más lindo que he visto", fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

Jennifer Lopez combinó un lujoso collar Chanel con un traje sastre a la perfección La cantante tiene un gran estilo.

Para esta campaña la cantante lució el cabello con un corte bob y con ondas, mostrando una buena opción para tu melena en esta temporada.

Jennifer Lopez ha vivido estos días de cuarentena debido al Covid 19 en casa con sus hijos, y allí ha lucido diferentes trajes deportivos con los que ha demostrado que no necesito de tacones y vestidos para lucir fabulosa.

Te recomendamos en video