El día que la princesa Diana por poco incendia el Palacio de Kensington

La princesa Diana solía pasar mucho de su tiempo dentro del palacio cuando estaba casada con el príncipe Carlos y le gustaba mantenerse ocupada, especialmente dentro de la cocina aunque no fuera experta.

Cuando el príncipe William admitió que no era muy bueno cocinando, el chef Darren McGrady reveló que él sigue a su madre en ese departamento.

McGrady preparó comidas para la reina Isabel II durante más de una década hasta que fue trasladado del Palacio de Buckingham al Palacio de Kensington en 1993, convirtiéndose en el chef personal de la Princesa de Gales.

Cómo la princesa Diana casi provoca un incendio en la cocina

Durante una entrevista en The Morning Show de Australia, McGrady explicó que su ex jefa a veces trataba de cocinar para sí misma, pero los resultados no fueron excelentes.

"La princesa fue la peor cocinera de la historia", dijo McGrady a los coanfitriones Larry Emdur y Kylie Gillies antes de recordar una historia que Diana le contó sobre el momento en que casi incendia el palacio.

Así fue como la princesa Diana predijo que su hijo Harry se separaría de la familia real La "princesa del pueblo" sabía que su hijo era rebelde.

Según McGrady, el Palacio de Kensington casi se incendió cuando Diana intentó cocinar para un amigo una noche. “Solía ​​trabajar de lunes a viernes y tenía fines de semana libres. Un día, la princesa invitó a su amiga y ella estaba en la cocina cocinando pasta y salsa de tomate ”, explicó el ex chef real.

“Se pusieron a charlar, la pasta hirvió y apagó la luz piloto. Fueron a comer, y luego la princesa volvió a la cocina y olió a gas. Era de la luz del piloto. Entonces llamó a la brigada de bomberos del palacio.

Te recomendamos en video