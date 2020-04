Jordi Castell pone en aprietos a Mariana Derderián: "¿Cómo estai viviendo el sexo en cuarentena?"

En la nueva modalidad que han estado utilizando los famosos durante la cuarentena, Jordi Castell se reinventó con un nuevo programa de conversación virtual. Una de las primeras invitadas fue Mariana Derderián, con quien profundizó en los aspectos más íntimos de su vida durante la cuarentena.

Luego de hablar sobre las infidelidades y otros temas en torno a las relaciones amorosas, el fotógrafo la sorprendió con una inesperada pregunta. "¿Cómo estai viviendo el sexo en cuarentena?", lanzó este, a lo que la actriz respondió con completa honestidad.

"Parece que no lo estoy viviendo", dijo Mariana Derderián. "Porque tu pololo es puertas afuera", comentó Jordi. "Mi pololo es puertas afuera. Yo vivo con mis hijos. No está fácil la cosa. No sé si hay alguien que esté en mi misma situación, que no viva con su pareja, no sé cómo miéchica lo hace", explicó la actriz.

En ese momento, Jordi intentó aconsejarla para mantener una buena relación con su pareja durante la cuarentena. "Mira, voy a sacar una palabra de tú boca de hace dos minutos atrás… Mantener viva la llama. Esto que estás haciendo conmigo, lo puedes hacer con tu pololo, pero sin ropa… Con todo respeto. Y esa weá no es cochina. Esa weá es válida, es amor y es sexo con la pareja. Da lo mismo si es por teléfono o no…", señaló.

"Y debe ser rico también", comentó Mariana Derderián. "Sorpréndelo. Toma tú la iniciativa. Y chiquillas, a todos los que están por ahí les digo. Si tiene por ahí una polola, sorpréndanlo. Llámenlo por WhatsApp, ojo. Por WhastApp hay videollamadas donde tú metes la llamada… Hace las llamada y que te vea en bikini, calzón o sostén…", insistió el fotógrafo.

"Weón, si yo no he podido, muero… Si está todo el mundo haciendo el sexo virtual porque es obvio… Como tú bien dijiste, somos animales y tenemos que adaptarnos a lo que estamos viviendo", reflexionó la actriz, quien se encuentra en cuarentena.

