Las Kardashian son objeto de burla de estas famosas

Las hermanas Kardashian siempre están bajo la mirada del mundo y nunca han faltado las burlas y memes para sus atuendos, actitudes y formas de ser. Pero cuando se trata de famosos los que se mofan, los fanáticos de las socialité y empresarias, salen en defensa.

Tal es el caso de la cantante y actriz de series juveniles, Dove Cameron, quien imitó a las hermanas del clan Kardashian – Jenner en un vídeo en Tik Tok, lo que causó mucha gracia a sus fans, pero otros creen que se burló de ellas.

La ex- chica Disney, Dove Cameron, imitó a Kourtney Kardashian y su madre, Kriss Jenner en su recreación de una escena del reality Keeping Up With the Kardashians.

La escena recreada por Dove Cameron es una conversación que Kourtney Kardashian y Kriss Jenner tienen sobre las tensiones entre las hermanas Kardashian, que han provocado que Kourt abandone la serie.

Ante esta publicación, algunos comentarios se motraron a favor de Dove diciendo: "Ella realmente se vuelve loca en el aislamiento", "Eres demasiado cómica", Te amo, eres tan linda y adorable".

Otros se mostraron a favor de la familia reality: "Pura envidia", "Ya quisieras parecerte a ellas".

Otras que se burlaron

Con su cómico video, Dove Cameron, de 24 años de edad, no es la más original.

Solo siguió la tendencia creada por Ashley Benson, actriz recordada por su papel de Hanna Marin en Pretty Little Liars, y su novia, la modelo Cara Delevingne.

Ambas se burlaron a mediados de marzo de las hermanas Kardashian con una divertida imitación en TikTok y compartida por Benson en su cuenta oficial de Instagram.

Ante ello, ninguna de las empresarias del clan Kardashian – Jenner se ha dado por enterad, molestado o ha hecho comentarios públicos al respecto.

Están muy ocupadas con sus vida de multimillonarias y famosas para reparar en lo mínimo.