Thalía con astros de la música latina dicen “Somos el mundo”

Thalía revivió un momento de muy buena energía de parte de los músicos hispanos para el mundo al publicar en sus redes sociales el video de la canción We are the world, en su versión en español.

El audiovisual data del año 2010, y fue producido por Emilio y Gloria Estefan, junto con Quincy Jones, y más de 130 cantantes de destacada trayectoria en Lationoamérica, que unieron fuerzas con Univision para grabar "Somos el Mundo".

La canción es una adaptación al español de la original We Are the World", que fue escrita en 1985 por Michael Jackson y Lionel Richie, y fue grabada por USA for Africa para luchar contra la hambruna en África.

La intención era ayudar con dinero a las víctimas del terremoto de Haití, que en el año 2010 sufrió un devastador terremoto.

"La música siempre ha unido corazones en épocas difíciles. Quiero compartirles este momento mágico cuando nos juntamos esta gran familia del gremio de la música para darlo todo por nuestra gente en crisis", dijo Thalía.

Con esas palabras, la cantante, actriz y empresaria mexicana presentó el video en su cuenta de Youtube y lo anunció en Instagram, argumentando que ante la pandemia que aqueja al mundo, cobra vigencia.

"Es un mensaje que nos puede llenar de inspiración y de fe en estos momentos cuando todos nos necesitamos (…) ¡Es una canción llena de esperanza y plegaria de vida!"

En el video aparecen astros como Ricky Martin, Shakira, Daddy Yankee, Juanes, Luis Enrique, Romeo Santos, Luis Fonsi, Jon Secada, Juan Luis Guerra, Gilbert Santa Rosa, Chayanne, Olga Tañón, Cristian Castro y muchos más, como solistas.

Estrellas solidarias

Hay también artistas que son veteranos en la música, como Vicente Fernández, José Feliciano, Carlos Santana, José Luis Rodríguez, Paquita la del Barrio.

Y otros tan jóvenes como David Archuleta y Emily Estefan que era una niña, y se muestra dominando la guitarra eléctrica.

En un numeroso coro, figuraban estrellas como: Alejandra Guzmán, Ana Gabriel, Julieta Venegas, Yuridia, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Yuri, Andrea Bocelli, Fito Paez, Ricardo Arjona, Franco de Vita,David Bisbal, Dulce Maria.

Aparecen hasta artistas ya fallecidos como José José, Camilo Sesto y Jenni Rivera.

Thalía se despide en el post diciendo: "¡Es una canción llena de esperanza y plegaria de vida! Espero la disfruten tanto como yo".

Mira el video completo aqui: