¡Sorpresa! Leighton Meester está esperando un nuevo bebé

Aunque en los últimos días todo parece ser malas noticias, al rescate han salido buenas nuevas. Entre ellas la que nos trae Leighton Meester quien se dejó ver, para sorpresa de todos, que está embarazada de su segundo bebé.

Este sería el segundo hijo de la actriz con el también actor Adam Brody. Ambos son muy recordados por sus papeles papeles de Blair Waldorf y Seth Cohen en 'Gossip Girl' y 'The O.C.', respectivamente.

On a rare happy note, I said that #LeightonMeester is #pregnant…2 months ago! I could tell in her face on #SingleParents, & in the baggy way they dressed her. Now this pic came out today. (Unless, like the rest of us, she's been engaging in constant nervous isolation eating!) pic.twitter.com/nO1PHvQor9

— Karen Salkin (@MajorCelebrity) April 1, 2020